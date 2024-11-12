Вучич призвал великие державы в приоритетном порядке достичь мира на Украине

Президент Сербии Александар Вучич призвал великие державы в первую очередь добиться мирного урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а уже потом заниматься вопросами борьбы с изменениями климата.

"Да, нам нужно бороться с наводнениями, засухами, лесными пожарами, загрязнением воздуха и воды и всем остальным, но перед этим нам нужно установить мир, и именно поэтому я призываю все великие державы урегулировать проблемы, урегулировать вопросы на Украине, на Ближнем Востоке, во всем мире", - сказал он на конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

По словам сербского лидера, сегодня никому не нравится слово "мир", поскольку все "хотят победить друг друга и увидеть поражение другой стороны". Как подчеркнул Вучич, всем странам необходимо "вложить гораздо больше средств в мир", иначе вместо борьбы с изменениями климата они будут вынуждены тратить ресурсы на вооружения.