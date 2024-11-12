Глава МИД Эстонии: Трамп может стать «Черчиллем нашего времени»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может стать «Черчиллем нашего времени», если примет правильные решения в контексте конфликта на Украине. Его слова приводит CNN.

Цахкна считает, что текущая геополитическая ситуация напоминает сложившиеся в Европе обстоятельства на момент 1938 года.

«Мы еще можем принять правильные решения… Россия будет оставаться угрозой и в будущем. Мы должны положить конец агрессии России против Украины справедливым, надлежащим образом», — указал он.

По словам главы МИД Эстонии, Трамп должен понимать лежащую на нем ответственность. Политик выразил уверенность, что у республиканца есть возможность «стать Черчиллем нашего времени».

До этого стало известно, что Дональд Трамп первым делом планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Овальный кабинет Белого дома спустя четыре года «в знак уважения». Республиканец считает Черчилля одним из величайших лидеров в истории. Фильм о бывшем британском премьере «Темные времена» с Гарри Олдманом в главной роли политик называл своим любимым фильмом.