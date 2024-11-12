Каллас считает, что перемирие на Украине вредно
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас полагает, что любое перемирие на Украине вредно, поскольку, по ее мнению, "краткосрочное соглашение" принесет "только больше войны".
Об этом она заявила на слушаниях в Европарламенте, по итогам которых ее должны утвердить на этот пост.
"Есть соглашения, которые приносят лишь краткосрочный мир, они не длятся долго и приносят только больше войны. Так было с Минскими соглашениями, они принесли только больше войны", - утверждала Каллас, отвечая на вопросы евродепутатов по поводу заявлений избранного президента США Дональда Трампа о его намерении "быстро прекратить огонь на Украине".
Кандидатура экс-премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС была согласована на саммите Евросоюза в июне вместе с продлением полномочий ее шефа - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь ее должны поддержать евродепутаты на совместных слушаниях комиссий Европарламента, на основании чего ее вместе с полным составом второй комиссии фон дер Ляйен утвердит сессия Европарламента в конце ноября. Как ожидается, новая Еврокомиссия должна начать работу с 1 декабря.
Минские соглашения
Вторые Минские соглашения были заключены между провозглашенными народными республиками Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевским режимом при поддержке посредников - России, Германии и Франции. Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью просаботированы Киевом при поддержке Германии и Франции.
Лидеры Германии и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по Минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году.
Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель прямо признала, что целью Минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.