Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас полагает, что любое перемирие на Украине вредно, поскольку, по ее мнению, "краткосрочное соглашение" принесет "только больше войны".

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Об этом она заявила на слушаниях в Европарламенте, по итогам которых ее должны утвердить на этот пост.

"Есть соглашения, которые приносят лишь краткосрочный мир, они не длятся долго и приносят только больше войны. Так было с Минскими соглашениями, они принесли только больше войны", - утверждала Каллас, отвечая на вопросы евродепутатов по поводу заявлений избранного президента США Дональда Трампа о его намерении "быстро прекратить огонь на Украине".

Кандидатура экс-премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС была согласована на саммите Евросоюза в июне вместе с продлением полномочий ее шефа - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь ее должны поддержать евродепутаты на совместных слушаниях комиссий Европарламента, на основании чего ее вместе с полным составом второй комиссии фон дер Ляйен утвердит сессия Европарламента в конце ноября. Как ожидается, новая Еврокомиссия должна начать работу с 1 декабря.

Минские соглашения

Вторые Минские соглашения были заключены между провозглашенными народными республиками Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевским режимом при поддержке посредников - России, Германии и Франции. Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью просаботированы Киевом при поддержке Германии и Франции.

Лидеры Германии и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по Минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году.

Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель прямо признала, что целью Минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.