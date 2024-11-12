Стало известно, каким способом Трамп добьется мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева. Как сообщает телеканал Sky News, об этом заявил экс-советник командующего войсками США, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Марк Войджер.

Эксперт считает, что Трамп способен оказать влияние на украинские власти, чтобы добиться мира ради исполнения своих предвыборных обещаний. По мнению Войджера, любая предложенная сделка станет результатом давления на Киев «путем угрозы прекращения жизненно важной помощи», поскольку повлиять на президента России Владимира Путина республиканец не может.

«Такое поведение навредит НАТО, трансатлантической солидарности и в конечном итоге поставит под угрозу основы международного порядка, каким мы его знаем», — предупредил бывший военный.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. По его оценке, это может случиться еще до инаугурации политика, которая состоится в январе 2025 года.