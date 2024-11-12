Шольца уличили в проявлении «черты Трампа»

Утверждение канлера ФРГ Олафа Шольца о том, что уволенный министр финансов Кристиан Линднер собирался помогать Украине за счет пенсий немецких граждан, не соответствует действительности и является ложью.

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Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров Свободной демократической партии Германии (СвДП), которую представляет Линднер.

«В понедельник в партийных кругах (СвДП) заявили, что Олаф Шольц проявил «черты Трампа», то есть солгал. Говорится, что его утверждения просто неверны и он сам единолично связал вопрос пенсий и Украины», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Линднер никогда не говорил о сокращении пенсий, а только предупреждал о том, что государство не сможет гарантировать повышения максимальных выплат для работников, которые 45 лет платили взносы в пенсионный фонд.

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Собеседники газеты заявили, что поведение Шольца не достойно федерального канцлера. Кроме того, парламентарий от фракции ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак на своей странице в соцсети Х написал, что Шольц врет людям в лицо, а «поддерживать пенсионную ложь ценой Украины – гнусно и недостойно».

В понедельник в эфире телеканала ARD Олаф Шольц обвинил уволенного главу Минфина страны Кристиана Линднера в желании финансировать Украину за счет немецких пенсионеров. Как утверждал канцлер, экс-министр финансов планировал о финансирование Украины «за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации ФРГ».