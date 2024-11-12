Страны НАТО должны создать на Украине военные базы с ракетным вооружением, которые будут находиться на ее территории на протяжении долгих лет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Там есть третий пункт плана, который говорит о том, что на территории Украины должны быть размещены объекты неядерного стратегического ракетного сдерживания, а это по сути базы, вокруг которых будет выстраиваться инфраструктура. Это будут ракетные базы, базы НАТО, ну, не НАТО – стран, потому что Украина же еще не будет членом НАТО, но это должны быть уже стабильные базы, которые четко тут будут находиться на протяжении лет», – пояснил Полодяк в эфире видеоблога украинского журналиста.

По его словам, это не просто военные, которые приехали и уехали, а которые приехали и остались.