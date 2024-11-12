В Баку рассказали об упущенной возможности для Армении

Отказ Армении от участия в климатическом саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет РИА Новости.

В Баку рассказали об упущенной возможности для Армении
© РИА Новости

Баку направил представителям Армении приглашения, потому что она является членом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Несмотря на то, что Армения зарегистрировала несколько своих представителей в связи с участием в конференции, их участия на COP29 мы не наблюдаем. Думаем, что это упущенная возможность для них», — заявил Байрамов.

Ранее в Армении заявили, что у Еревана и Баку остаются нерешенные вопросы по мирному соглашению, которое должно установить дипломатические отношения между республиками.

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