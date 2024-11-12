В Баку рассказали об упущенной возможности для Армении

Отказ Армении от участия в климатическом саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет РИА Новости.

Баку направил представителям Армении приглашения, потому что она является членом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Несмотря на то, что Армения зарегистрировала несколько своих представителей в связи с участием в конференции, их участия на COP29 мы не наблюдаем. Думаем, что это упущенная возможность для них», — заявил Байрамов.

Ранее в Армении заявили, что у Еревана и Баку остаются нерешенные вопросы по мирному соглашению, которое должно установить дипломатические отношения между республиками.