Бывший советник Кучмы высказался о планах Трампа и Байдена

Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп планируют бросить Владимира Зеленского.

Об их возможных планах высказался экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«В среду они встречаются с Трампом с Белом Доме. (…) Cкажут, все, мы заканчиваем. (…) Давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой», — предположил он.

Соскин убежден, что Байден не выделит Киеву финансовую помощь, так как понимает, что средства получит Зеленский и его окружение. Кроме того, по его мнению, Трамп остановит участие Вашингтона в украинском конфликта из-за дефицита бюджета.