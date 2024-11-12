Американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал возможное назначение конгрессмена-республиканца из Флориды Майка Уолтца на должность помощника президента США по нацбезопасности.

Согласно данным источников издания The Wall Street Journal (WSJ), ранее избранный американский лидер Дональд Трамп предложил этот пост Уолтцу.

Майк Уолтц – это ветеран войны в Афганистане. Ранее он работал в Министерстве обороны США при [бывших министрах] Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе, где занимался проблемами Афганистана. При этом Уолтц не является представителем первых рядов так называемого рейганистского крыла Республиканской партии. И у меня есть сомнения в том, что на такой чувствительный пост, как пост советника по национальной безопасности, будет поставлен политик, который в основном известен как человек, имеющий отношение к Азии и Востоку. Предполагалось, что во внешней политике Трампа в основном будет привлекать Тихоокеанский регион. Но если информация СМИ о назначении Уолтца подтвердится, то это будет означать, что приоритетом Трампа в первый период его правления будет ближневосточный регион, то есть вопросы, связанные с Ираном, Израилем и так далее. При этом Трампу нужно как-то распутывать историю, связанную с Украиной, но Уолтц – это, очевидно, фигура не об этом. Во всяком случае он не производит впечатление человека, который как-то погружен в восточноевропейскую или тихоокеанскую проблематику. Не похоже, чтобы он смог стать переговорщиком с Россией или Китаем. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Межуев при этом допустил, что Трамп в должности главы государства намерен самостоятельно решать вопросы, связанные с Восточной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Однако это маловероятно. Здесь Трампу нужен очень опытный посредник, понимающий, чего хочет Европа, чего хочет Россия и чего хочет Украина. А Уолц не производит впечатление такого человека», - подчеркнул он.

Эксперт вместе с тем напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп активно менял своих советников по национальной безопасности.

«Во время первого срока Трамп сменил четырех таких помощников, а это довольно много… Так что все еще может поменяться», - добавил он, предположив вместе с тем, что в вопросах урегулирования украинского конфликта Трампу будет помогать другой специалист, например, новый министр обороны США.

Вместе с тем Межуев выразил сомнения в том, что два главных поста в администрации Трампа займут два представителя штата Флорида - Майк Уолтц и сенатор Марко Рубио, которого, согласно данным издания The New York Times, Трамп планирует выдвинуть на пост госсекретаря.

«Думаю, что в администрацию войдет либо тот, либо другой», - сказал он.

Ранее Трампом были подтверждены четыре фигуры в его будущей администрации. Это глава миграционной службы, постпред в ООН, глава аппарата Белого дома и замглавы администрации по политическим вопросам.