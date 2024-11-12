Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Литва отозвала межправительственное соглашение с Белоруссией о таможенном сотрудничестве. Сейм (парламент) на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте законодательного собрания, проголосовал за денонсацию документа.

Решение было принято практически единогласно: за него высказались 93 депутата, 2 избранника воздержались.

Как отмечал подготовивший данное решение Минфин, договоренность целесообразно денонсировать, так как с 2022 года таможня Литвы по сути никаких связей с таможенными белорусскими службами не поддерживает и информацией не обменивается.

Тем не менее, согласно ведомству, торгующие с Белоруссией лица направляют в литовские суды и в таможенный департамент документы, выданные белорусскими таможенными службами, в доказательство законности торговых операций и соблюдения международных санкций. Такую ситуацию Минфин назвал ненормальной.

Договор с Белоруссией о таможенном сотрудничестве был подписан Литвой в 1996 году.