Трамп высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что новоизбранный глава США Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение по Украине «как можно скорее». Об этом сообщает Bloomberg.

Стубб провел телефонный разговор с Трампом вечером 11 ноября. После беседы Стубб заявил в интервью Bloomberg TV, что нового лидера США следует воспринимать всерьез, когда он говорит о прекращении украинского кризиса.

«В Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее», - подчеркнул финский президент.

В частности, между выборами президента США и днем инаугурации Трампа (20 января) есть «окно возможностей» для переговоров по Украине, заявил Стубб. Других деталей он не привел.

Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Трамп в ходе своей кампании пригрозил остановить идущий на Украину «поток денег». Также он обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа» в случае своей победы.

В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.