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Президент Финляндии Стубб раскрыл подробности разговора с Трампом об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение по Украине как можно скорее. Об этом в беседе с Bloomberg сказал лидер Финляндии Александр Стубб.

Президент Финляндии раскрыл подробности разговора с Трампом
© globallookpress.com

Глава государства уже поговорил с американским коллегой. По его словам, сделка по Украине может быть достигнута еще до еще инаугурации.

«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем ​​инаугурации», — подчеркнул Стубб.

Ранее Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху писало, что Тайвань передал Украине американские ЗРК HAWK.

В мире
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