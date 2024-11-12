Обзор иноСМИ: «месть Трампа Зеленскому» и Германия в кризисе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Как политика Трампа «потрясет мир»

В 1971 году министр финансов США Джон Конналли сказал своим европейским коллегам, что доллар - «наша валюта, но ваша проблема». За следующие полвека мировая экономика преобразилась, но поговорка Конналли по-прежнему актуальна: хотя стоимость доллара в значительной степени определяется внутренними событиями в Америке, его колебания почти всегда вызывают «рябь» по всему миру, пишет The Economist.

По версии издания, политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к резкому росту курса доллара, а укрепление доллара «потрясет остальной мир». По мнению аналитиков и трейдеров, прибыль американских компаний при Трампе будет увеличиваться за счет снижения налогов. В то же время американский регулятор может удерживать высокие процентные ставки. Все это сыграет на руку доллару в тот период, когда более 40 процентов мировой торговли ведется именно в американской валюте, подчеркивает The Economist.

«Помощь Украине вызвала политический кризис в Германии»

Политолог и военный эксперт Лукас Лейрос заявил в своей статье для infoBRICS, что политический кризис в Германии, похоже, не закончится в краткосрочной перспективе. По мнению Лейроса, развал правящей коалиции ставит под угрозу всю немецкую стабильность.

В недавнем выступлении канцлер Олаф Шольц признал, что ситуация на Украине стала главной причиной этого кризиса. Проблема заключается в отсутствии консенсуса среди властей по вопросу военной поддержки Украины. Шольц обвинил бывшего министра финансов Кристиана Линднера в отказе одобрить новую помощь ВСУ. Увольнение Линднера вызвало недовольство не только среди членов его партии, но и среди социал-демократов и «зеленых», создав атмосферу недоверия в команде Шольца. Возможно, в марте 2025 года в Германии пройдут досрочные выборы. Германия переживает один из самых критических моментов в своей истории после холодной войны. Если Шольц не изменит свою стратегию в отношении Украины, он потерпит поражение на новых парламентских выборах, считает Лейрос.

«Трамп отомстит Зеленскому и Байдену»

По версии турецкого издания dikGAZETE, Дональд Трамп, ставший президентом США, может не рассматривать Владимира Зеленского в качестве собеседника. Газета отмечает, что причиной «нелюбви» Трампа к Зеленскому стало тесное сотрудничество украинского правительства с уходящим в отставку Джо Байденом и «близость к его семье».

Как отмечает dikGAZETE, Трамп может «отомстить» Зеленскому, прекратив поддержку Украины, и в таком случае «мы можем стать свидетелями побега Зеленского в Англию». По версии издания, прекращение поддержки Киева также стало бы и местью Байдену, ударив по его главному внешнеполитическому проекту. Кроме того, в рамках «мести Трампа» на первый план могут вновь выйти доклады, которыми располагает Россия по американским биологическим лабораториям на Украине, подчеркивает dikGAZETE.

«Норвегия нарушает договор о Шпицбергене, помогая Украине»

Автор портала Steigan blogger Борд Вормдал заявил, что Норвегия помогает США и Украине со спутниковыми данными, хотя в договоре о Шпицбергене есть «абсолютный запрет» на использование архипелага в военных действиях. По словам Вормдала, данные, загруженные со спутников, используются для выявления вмешательства России в сигналы GPS в зоне конфликта.

Спутники HawkEye 360 отслеживают все типы околоземных радиосигналов. Таким образом, эти аппараты смогут находить источники помех сигналам GPS. В современном мире военные полностью зависят от этих сигналов, отметил Вормдал. В США данные с норвежских спутников анализируются с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта. С ноября по февраль спутники обнаруживали постоянное и все более мощное глушение сигналов GPS в одной из точек зоны конфликта. Как указал Вормдал, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз говорила о тайной норвежской милитаризации Шпицбергена.

«Туск хочет спустить миллиарды в сортир»

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что вся Европа «должна вооружаться», так как регион ждут «очень трудные времена», пишет Gazeta.pl. По словам Туска, Польша находится в особом положении: может быть, «не в самом центре этого потенциального циклона, но в очень проблемной точке». Туск подчеркнул, что любые решения относительно Украины должны гарантировать безопасность Польши.

Премьер предупредил, что со сменой власти в США американцы предложат решения, которые будут предполагать меньше участия США в европейских и украинских делах. В итоге Варшаве «придется взять на себя больше ответственности», заключил Туск. В комментариях к статье пользователь под ником araukaria7 заявил, что польские политики постоянно пугают народ вместо того, чтобы стремиться к миру. Pat1952 посоветовал Туску «сначала спросить поляков, согласны ли они спустить сотни миллиардов в сортир». Другой читатель назвал решением всех проблем отставку «американского агента» Дональда Туска, «потому что предполагаемая угроза - это фикция, навязанная американскими оружейными компаниями».