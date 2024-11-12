Депутат Молдавии призвала купить системы ПВО

Молдавия должна закупить дополнительные системы ПВО, чтобы быть готовой к нарушениям своего воздушного пространства в ходе конфликта на Украине.

Об этом заявила депутат парламента республики Инна Кошеру, комментируя произошедшее в выходные падение двух беспилотников на севере и юге страны.

"Мы должны быть готовы противостоять этой ситуации. Это не первые дроны, обломки дронов или ракет, которые оказались на нашей территории. <...> Надо готовиться и закупить оборудование, которое сделает наше воздушное пространство более безопасным", - заявила Кошеру в эфире телеканала ТВР.

Президент Молдавии Майя Санду признала накануне, что закупленные в прошлом году во Франции радары ПВО не могут обнаруживать дроны. Оппозиция в свою очередь резко критикует власти за закупки военной техники и оборудования в условиях жесткого кризиса в стране, в конституции которой прописан статус нейтралитета.

Как сообщил 10 ноября Национальный инспекторат полиции Молдавии, на севере и юге страны обнаружены два упавших беспилотника. Один был найден у села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень, другой - у села Новые Боросены в Рышканском районе. Полиция опубликовала фотографии беспилотников, которые были изготовлены из картона и не были оснащены взрывчаткой. МИД Молдавии выступил с заявлением, что беспилотники "были запущены с территории России".

Ведомство назвало произошедшее "недружественным жестом".

Молдавская сторона уже неоднократно выступала с обвинениями в адрес РФ в связи с обнаружением обломков БПЛА на своей территории, хотя большую часть из них специалисты определяли как разгонные блоки украинских ракет ПВО. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала необоснованными обвинения Кишинева в якобы нарушении воздушного пространства Молдавии российскими БПЛА и категорически отвергла их.