Китай является «системным противником» Евросоюза. Об этом заявила кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас на слушаниях в ЕП, по итогам которых ее должны утвердить в должности.

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По ее мнению, политика КНР изменилась в последние годы. ЕС необходимо снизить зависимость и сократить риски отношений с Пекином.

«Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт на Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики», — указала Каллас.

Ранее Financial Times писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу предоставить Вашингтону доступ к важнейшим природным ресурсам Украины.