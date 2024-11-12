Сейм Литвы провалил голосование за объявление Компартии преступной организацией

Литовский Сейм (парламент) не смог объявить Коммунистическую партию Литвы преступной организацией. Пленарное заседание транслировалось на сайте парламента.

Сейм Литвы провалил голосование за объявление Компартии преступной организацией
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Для принятия закона в голосовании должны участвовать не менее половины депутатов при 141 месте в Сейме. В поддержку инициативы проголосовали 56 депутатов, трое воздержались. Таким образом необходимый кворум не был достигнут. Законопроект о признании Компартии Литвы преступной организацией был принят Сеймом на рассмотрение в марте, но в первом чтении не нашел абсолютной поддержки. Среди депутатов парламента насчитывается 20 бывших коммунистов.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа скрывал членство в Коммунистической партии Советского Союза, в которую вступил в 1988 году. До этого Литовский особый архив опубликовал списки людей, которых должны были выслать из страны, среди них значился Науседа.

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