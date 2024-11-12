На марше в Варшаве освистали спикера Сейма

На «Марше независимости» в Варшаве, где участвовали около 90 тыс. человек, участники освистали маршала (спикера) Сейма Шимона Холовню, поскольку ожидали увидеть президента Польши, но позже атмосфера стала более благожелательной.

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Участники «Марша независимости» в Варшаве, который прошел в понедельник, выразили недовольство появлением на мероприятии маршала Сейма Шимона Холовни, сообщает ТАСС. Холовня рассказал, что при его появлении из автомобиля толпа начала свистеть и оскорблять его. Он также вспомнил, что с другой стороны памятника Неизвестному солдату звучали крики: «Будешь гореть в аду!».

По мнению Холовни, агрессия толпы могла быть вызвана ожиданием, что к участникам мероприятия приедет президент Польши Анджей Дуда, а не он. Однако, несмотря на начальную враждебность, позже во время уличного шествия атмосфера стала более благожелательной.

Маршал Сейма занимает третье место в иерархии польских государственных деятелей, уступая лишь президенту и премьер-министру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный марш правых националистических движений стартовал на День независимости в польской столице, также сообщалось, что польские националисты отпраздновали День независимости маршем по Варшаве.