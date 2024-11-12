Финляндии предрекли исчезновение через 10 лет

Население Финляндии неуклонно сокращается, а разрыв отношений с Россией и приход к власти в США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность по поводу будущего этой страны. Об этом заявил экономический аналитик Михаил Хазин, чей прогноз приводит «Царьград».

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. После чего профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спрогнозировал последствия конфликта альянса с Россией. По его мнению, в случае начала боевых действий Финляндия будет «уничтожена ракетами, возможно, ядерными».

В свою очередь Михаил Хазин обратил внимание на то, что в Финляндии существуют проблемы с демографией. Сейчас, по данным эксперта, численность населения страны составляет около четырех миллионов человек, демонстрируя тенденцию к сокращению.

Также, по его мнению, дистанцировавшиеся от сотрудничества с Россией страны демонстрируют явные признаки социально-экономического упадка.

«Думаю, что через 10 лет вопрос о существовании этой страны встанет в полный рост независимо от политики России», - констатировал Хазин.

Также, по его словам, стратегической ошибкой может оказаться и вступление Финляндии в НАТО, так как выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп известен своим критическим отношением к расходам на содержание альянса. А в НАТО финнам «отведена роль живого щита», уверен он.