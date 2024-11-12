Каллас озвучила приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, заявила, что планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также на поддержке Украины.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами», — сказала экс-премьер.

Каллас также добавила, что планирует на новом посту наладить контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа. По ее словам, взаимодействие будет проходить по общим вопросам внешней политики.

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Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.