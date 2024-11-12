Лидер оппозиции Абхазии назвал условие разблокирования мостов

Мосты в столице Абхазии — Сухуме — откроют при условии освобождения оппозиционных активистов и политиков.

Об этом сообщил один из лидеров оппозиции в республике Адгур Ардзинба, пишет ТАСС.

«Требование — освободить незаконно задержанных представителей оппозиции. Они были задержаны только лишь потому, что выражают свою точку зрения», — заявил политик.

Два моста через реку Гумиста связывают Сухум с остальной частью Абхазии. По словам Ардзинбы, по ним разрешено проезжать только автомобилям скорой помощи.