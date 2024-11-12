Стало известно о потраченных Маском деньгах на компанию Трампа

Комитет политических действий (PAC) американского миллиардера и изобретателя Илона Маска потратил более 200 миллионов долларов на предвыборную кампанию избранного президента США Дональда Трампа, побив тем самым рекорд.

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Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«По словам человека, не уполномоченного раскрывать эту цифру публично и пожелавшего остаться неназванным, миллиардер и генеральный директор Tesla и SpaceX предоставили большую часть денег America PAC, который ориентировался на избирателей с низкой степенью готовности голосовать и голосующих впервые», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала уточняют, что такая финансовая поддержка дала Трампу большую свободу действий, позволив потратить внушительные денежные суммы на привлечение различных демографических групп, способных повлиять на выборы в ряде «колеблющихся штатов».

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Трампа. Кроме того, уточняется, что теперь Маск каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго, и в данный момент он продвигает избранного сенатора от штата Флорида Рика Скотта на пост главы республиканского большинства в Сенате вместо Митча Макконнелла.