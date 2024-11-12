Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа привела к тому, что Владимир Зеленский начал лихорадочно искать пути налаживания контакта с ним, используя для этого все связи своего окружения.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил в личном Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Я знаю, что у Зеленского сейчас лихорадочно ищут, как наладить отношения с Трампом», — написал он.

Парламентарий добавил, что контакт с Трампом обещал Зеленскому бизнесмен Виктор Пинчук. Помимо этого, по словам Дубинского, окружение Зеленского пытается задействовать связи министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова, чтобы выйти на американского миллиардера Илона Маска.

Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Ранее газета Financial Times сообщила о заинтересовавших Трампа пунктах «плана победы» Зеленского.