Предложивший «арестовать» Путина прокурор МУС отказался уйти в отставку

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, которого обвиняют в неправомерном поведении, отказался уходить в отставку на время расследования против него.

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Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Я продолжу выполнять все другие функции прокурора в соответствии со своим мандатом в делах, которыми занимается Международный уголовный суд», — заявил Хан.

11 ноября председатель Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС Пяйви Каукоранта сообщила о проведении внешнего расследования в отношении Хана в связи с его предполагаемым неправомерным поведением. По данным The Guardian, в отношении прокурора МУС завели дело о домогательствах. При этом сам Хан категорически отвергает предъявленные обвинения.

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.