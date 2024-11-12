Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

Молдавская оппозиция оспорит итоги и характер проведенного в республике еврореферендума в Европейском совете по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом заявил в своем Илан Шор.

«У нас масса вопросов. Мы уже задавали их Конституционному суду Молдовы, но подконтрольный властям орган выдал нам отписку. [Президент Молдавии Майя] Санду и ее окружение грубо растоптали права граждан. Пусть Европейский суд увидит эту "справедливость"», — заявил оппозиционер.

Он отметил, что голосование по референдуму проводилось с нарушениями, а власть оказывала давление на противников евроинтеграции.

Ранее прокуратура Молдавии отказалась расследовать подкуп избирателей на выборах. По словам главы ведомства Вероники Драгалин, ведомство не имеет компетенции расследовать коррупцию в сфере подкупа избирателей.