Президент Бразилии запретил пользоваться телефонами в своем кабинете

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва запретил сотрудникам своей администрации входить в его кабинет с мобильными телефонами, опасаясь прослушивания и шпионажа.

"Здесь [пользоваться мобильными телефонами] небезопасно, даже когда они выключены. Обеспечение нашей безопасности основывается на том, чтобы не допускать проноса мобильных телефонов [в кабинет]", - заявил он в интервью телеканалу RedeTV.

Президент добавил, что в целях безопасности вообще не пользуется мобильным телефоном, предпочитая общаться с министрами правительства по телефонам коллег и близких.

Ранее бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила, что Соединенные Штаты с 1966 года собирали информацию о Луле да Силве, которому тогда был 21 год. Большую часть документов подготовили сотрудники Центрального разведывательного управления США. Отмечалось, что ведомство хранит 613 документов о бразильском лидере.

Лула да Силва был избран президентом страны в 2002 году и занимал пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы у действующего тогда лидера страны Жаира Болсонару и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года.