В Японии оценили слова Путина о санкциях

Заявления президента России Владимира Путина по поводу отношений с Японией звучат «немного в позитивном ключе», но пока ситуация на Украине не изменится, антироссийские санкции будут сохранены. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, пишет РИА Новости.

Президент России на заседании клуба «Валдай» заявил о том, что Москва готова выстраивать отношения с Токио. Он отметил, что российская сторона не делала ничего плохого Японии, в том числе не стала предпринимать никаких ответных мер на введение страной некоторых санкций. По словам Путина, все это время РФ наоборот вела переговоры и пыталась найти «ответ на очень сложный вопрос по мирному договору».

По словам главы МИД Японии Такэси Ивая, ему известно о высказываниях российского лидера на заседании клуба «Валдай».

«Есть ощущение, что это высказывание немного в позитивном ключе», - заявил дипломат, отметив при этом, что в Токио не считают причиной ухудшения российско-японских отношений именно позицию Японии.

При этом Такэси Ивая подчеркнул, что Япония будет продолжать «вместе со странами G7 и мировым сообществом оказывать мощную помощь Украине», чтобы скорее добиться

«справедливого и продолжительного мира».

«Пока эта нынешняя ситуация не изменится, мы вынуждены будем предпринимать против России жесткие санкции», - заявил министр, признав однако необходимость установления взаимопонимания с Москвой, так как страны являются соседями.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать соглашение, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Япония стремится заключить мирный договор с Россией, но только после «разрешения территориального вопроса» Курил. В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.