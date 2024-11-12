В Чехии ожидается рост преступности после завершения конфликта на Украине

Рост преступности прогнозируют спецслужбы Чехии, куда в случае завершения конфликта на Украине могут приехать солдаты ВСУ, чтобы воссоединиться со своими ранее прибывшими в республику семьями. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не скрывает намерения как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине. Если удастся прекратить бои, это немедленно скажется на внутренней безопасности Чехии. Об этом, как отметил портал, предупреждают разведчики. После этого, как следует из сообщения, возникнет угроза миграции в республику участвовавших в конфликте и в ходе него "отупевших мужчин, контрабанда оружия и рост организованной преступности". Согласно спецслужбам, необходимо подготовиться к новой, очень рискованной, миграционной волне.

Портал напомнил, что в Чехию после 24 февраля 2022 года въехали более 380 тыс. беженцев из Украины, главным образом, женщин и детей. После прекращение боев со своими семьями захотят воссоединиться десятки тысяч украинских солдат.

"Мы должны были бы подготовить в рамках всей Европы решение, чтобы у этих людей не было причин направиться к нам. Не знаю, в каком психическом состоянии они будут находиться, каково будет общее состояние их здоровья, но главным [вопросом является] - что они с собой могут привнести [в страну]", - привел портал слова депутата нижней палаты чешского парламента, члена парламентского комитета по вопросам безопасности Роберта Краличека.

Чешские эксперты, прогнозируя возможность новой волны миграции после окончания конфликта на Украине, высказываются, в частности, за финансирование республикой создания в стране центров оказания медицинской, психологической и иных видов помощи ветеранам ВСУ. Это поможет исключить вероятность въезда в Чехию отставных военнослужащих, которые могут представлять угрозу для безопасности.