Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, ее невозможно спасти. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью "Ленте.ру".

"Чем быстрее Киев это осознает, тем быстрее приспособится к этой реальности, добиваясь такого завершения конфликта, которое сохранит как можно больше территорий и жизней", — сказал он.

Риттер указал на отчаяние Украины, которое выражается в "мирном плане" лидера страны Владимира Зеленского. Эксперт назвал этот план фантазией и подчеркнул, что его никто не поддерживает.

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В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но они до сих пор не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Он добавил, что его страна не планирует втягиваться в конфликт, несмотря на оказываемое на нее давление.