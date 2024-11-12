Патель может возглавить ФБР или ЦРУ при Трампе

Советник Дональда Трампа Кэш Патель может возглавить одну из американских спецслужб — ФБР или ЦРУ, сообщают источники NBC.

«По данным двух источников, одним из кандидатов на должность Кристофера Рэя является советник Трампа Кэш Патель, которого также рассматривают на пост главы ЦРУ», — сообщает телеканал.

В июле Трамп потребовал от Кристофера Рэя уйти немедленно в отставку с поста главы ФБР после того, как директор ведомства в конгрессе допустил, что Трамп мог получить ранение уха во время покушения на него «не из-за пули».

По информации CNN, Трамп может назначить сенатора от Флориды Марка Рубио на пост главы Госдепа.