Оппозиция в Абхазии перекрыла ключевые мосты в Сухуме

В Абхазии протестующие попытались прорваться в здание Службы госбезопасности. Заблокирована федеральная трасса, два моста перекрыты тракторами. Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза.

Волнения в республике начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров. По словам Генпрокурора Абхазии, они совершили «противоправные действия, которые сопровождались нецензурной бранью» в отношении одного из депутатов после внеочередного заседания Парламента. Там обсуждалось российско-абхазское соглашение об инвестициях россиян в недвижимость, подписанное странами в октябре. 15 ноября оно должно быть ратифицировано. Оппозиция выступает против.

Задержанных отвезли в здание Службы госбезопасности Абхазии. К зданию пришли десятки людей. Протестующие устроили потасовку с полицией. Один из них протаранил ворота здания на машине. Задержаны шесть человек. Власти назвали происходящее «массовыми беспорядками». О событиях минувшей ночи говорит журналист абхазского телеканала «Абаза ТВ» Элеонора Гилоян:

«Проходит непростой политический процесс, потому что на повестке обсуждение инвестиционного соглашения, большая часть общества считает, что оно для страны вредоносно, власть это подписала, несмотря на все опасения общества, на действия депутатов парламента, которые тоже подготовили ряд своих поправок к соглашению. И сейчас на повестке стоит ратификация этого соглашения, которая или случится, или нет, мы еще не знаем, она намечена на пятницу. Сейчас по районам республики проходят встречи избирателей с депутатами, и вчера с такой встречи в городе Гудаута ехали представители оппозиции. Ребят задержали, приняли их феерично, с маски-шоу, с автоматами, лицом вниз к земле. Это видео все увидели, а за что с ними так поступили, очень долго было непонятно. Как только их задержали и увезли, начался первый стихийный митинг у стен Службы государственной безопасности, кто-то предпринял попытку протаранить ворота. Потом митинг перешел на площадь Свободы — это маленький город, там все буквально в двух-трех кварталах друг от друга. Оппозиция приняла решение перекрыть основные дорожные артерии всей страны: Верхний Галустинский мост, Нижний Галустинский мост, Кадорский мост с востока страны, в районе села Адзюбжа. С ночи три моста остаются перекрытыми, требуют немедленно освободить ребят. Сейчас уже, после того, как президент созвал Совбез, после того, как был комментарий генпрокурора, мы знаем, что им инкриминируется нецензурная брань в отношении депутатов, имена депутатов не называются, была потасовка у стен парламента. И пока все еще трудно объяснить, что именно им инкриминируется. Есть кадры у парламента, нельзя сказать, что там очень серьезная потасовка. В Абхазии нет и никогда не было политических заключенных, а сейчас оппозиция и большая часть общества считают задержанных первыми политзаключенными, можно сказать».

Минувшей весной власти Абхазии попытались принять закон об апартаментах, который позволял иностранцам строить и покупать жилую недвижимость в республике. Это вызвало возмущение оппозиции, которая опасается, что закон лоббирует интересы российских и грузинских бизнесменов.

Сейчас в Абхазии иностранцы могут владеть только коммерческой недвижимостью. После весенних протестов президент республики Аслан Бжания отозвал закон. Однако сейчас оппозиция обвиняет абхазские власти в попытке вновь провести этот закон через межведомственное соглашение с Россией об инвестиционной деятельности юрлиц.