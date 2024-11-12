Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Новоизбранного президента США Дональда Трампа заинтересовал пункт о доступе к украинским ресурсам из нового плана Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

По словам людей, участвовавших в разработке плана, последние два пункта были изложены именно в расчете на Трампа. Во время недавней встречи с Зеленским Трамп обратил внимание на идеи о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы»

В плане подчеркивается, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Также Зеленский подчеркивал, что в ходе конфликта украинские военные получили опыт применения западного оружия и взаимодействия с силами НАТО. По задумке Киева, украинские подразделения могут заместить часть контингентов вооруженных сил США в Европе.

План Зеленского отражает опасения украинских и европейских чиновников, что Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, отмечает FT.