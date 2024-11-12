Начальник управления ГАИ Абхазии прибыл к протестующим в Сухуме

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл для прояснения ситуации на верхний Гумистинский мост, где собралась оппозиция. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее оппозиция в Абхазии сообщила о перекрытии всех ключевых мостов в столице Сухум.

Авидзба назвал нехорошей ситуацию на мосту на главной республиканской трассе, через которую идет движение от российской до грузинской границы.

По словам начальника ГАИ МВД, люди не могут ехать по своим делам, что плохо. Авидзба выразил надежду, что руководство Абхазии подключится и вскоре мост будет разблокирован.

В ночь на 12 ноября оппозиционные силы в Абхазии заблокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Причиной стало вчерашнее задержание оппозиционеров, возвращавшихся с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ).

В Абхазии протестующие перекрыли главный мост Сухума

После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

На фоне протестов президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны. Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году Адгур Ардзинба заявил, что цель протестов в стране — добиться освобождения задержанных оппозиционеров и не допустить ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое приведет к распродаже ресурсов страны.