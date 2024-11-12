В США рассказали о «национальном самоубийстве» из-за Украины

Советники президента США Джо Байдена дали понять американскому лидеру, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием чревато "национальным самоубийством". Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Полагаю, советники по национальной безопасности и представители Пентагона дали Байдену понять, что разрешение использовать против российских целей американские и британские ракеты чревато резким расширением конфликта", - подчеркнул он.

Соответствующее решение Запада по ударам ВСУ вглубь России чреватом "национальным самоубийством", поскольку последствия такого шага почувствуют и в Соединенных Штатах.

Как писала газета The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

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7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что американский лидер Джо Байден не удовлетворит просьбу Лондона и Парижа разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России.