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СМИ назвали возможного главу госдепа США при Трампе

Предприниматель Вивек Рамасвами может возглавить госдепартамент США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Hill.

Отмечается, что конкуренцию составляет другой возможный кандидат — сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Вивек Рамасвами определенно выглядит фигурой, которая является символичной для MAGA (консервативное движение Make America Great Again. — Прим. ред.) и частью Республиканской партии. У Марко Рубио может быть преимущество с учетом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената", — говорится в материале.

Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ". Также планируется ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте ЕП документ.

"Европарламент призывает ЕС и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода, а также принять конкретные меры по обеспечению морской безопасности и предотвращению экологических угроз в европейских водах, в частности в Балтийском море… В связи с этим призывает к более целенаправленным санкциям против "теневого флота" в следующих пакетах санкций против России", - заявляют депутаты.

Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты

В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу, два моста перекрыты тракторами, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании.

"В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий", — говорится в сообщении.

Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года

До конца 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Борреля в социальной сети X

"Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года", - цитирует агентство сообщение главы европейской дипломатии.

Зеленскому можно начинать искать себе убежище, заявил турецкий аналитик

Активизация усилий США и увязание Европы в своих проблемах показывает, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин. Он также отметил, что Владимиру Зеленскому можно уже начинать искать убежище для себя, пишет РИА Новости.