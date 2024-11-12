СМИ: Трамп не поддержит аннексию Западного берега реки Иордан

По меньшей мере два представителя из первой администрации Дональда Трампа предупредили высокопоставленных членов правительства Израиля о том, что избранный президент США в ходе своего второго срока не поддержит аннексию Западного берега реки Иордан. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times of Israel.

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Как указали собеседники издания, эта информация была доведена до израильской стороны в ходе нескольких отдельных встреч еще до победы Трампа на президентских выборах. В то же время источники газеты указали, что не исключают изменения избранным президентом США своей позиции по этому вопросу, однако предупредили, что этот вопрос нельзя считать решенным.

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По словам неназванного израильского официального лица, поддержка Трампом аннексии Западного берега может вызвать негативную реакцию со стороны американских союзников в регионе - Саудовской Аравии и ОАЭ. Как отметил собеседник издания, Трамп может рассчитывать на их поддержку при решении более важных внешнеполитических задач, в числе которых противодействие Ирану, конкуренция с Китаем и урегулирование кризиса на Украине.

В понедельник министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В последний год первого срока президентства в январе 2020 года Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежало взаимное признание двух государств. В их число тогда входило признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа.