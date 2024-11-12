СМИ: Трамп не поддержит аннексию Западного берега реки Иордан

The Times of Israel: Трамп не поддержит аннексию Западного берега реки Иордан
По меньшей мере два представителя из первой администрации Дональда Трампа предупредили высокопоставленных членов правительства Израиля о том, что избранный президент США в ходе своего второго срока не поддержит аннексию Западного берега реки Иордан. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times of Israel.
Как указали собеседники издания, эта информация была доведена до израильской стороны в ходе нескольких отдельных встреч еще до победы Трампа на президентских выборах. В то же время источники газеты указали, что не исключают изменения избранным президентом США своей позиции по этому вопросу, однако предупредили, что этот вопрос нельзя считать решенным.
Эксперт Цунэо: Трамп будет сворачивать экономические связи с Китаем
По словам неназванного израильского официального лица, поддержка Трампом аннексии Западного берега может вызвать негативную реакцию со стороны американских союзников в регионе - Саудовской Аравии и ОАЭ. Как отметил собеседник издания, Трамп может рассчитывать на их поддержку при решении более важных внешнеполитических задач, в числе которых противодействие Ирану, конкуренция с Китаем и урегулирование кризиса на Украине.
В понедельник министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В последний год первого срока президентства в январе 2020 года Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежало взаимное признание двух государств. В их число тогда входило признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.
В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа.