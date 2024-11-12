Это не Трамп: Делягин рассказал о «реальном» новом президенте США

Экономист Михаил Делягин в ходе своего стрима высказал точку зрения о том, кто реально будет определять политику Вашингтона после избрания Трампа президентом, сообщает ИА DEITA.RU.

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Возможно, главным действующим лицом будет вовсе не Трамп. По мнению Михаил Делягина, с очень высокой вероятностью реальными делами будет заправлять вице-президент Джей-Ди Вэнс. К этому очень много предпосылок, среди которых умение работать в команде.

Трамп, по мнению депутата, свою миссию выполнил. Он навсегда останется символом, провозгласившим лозунг «MAGA». Однако для напряженной работы нужен человек, способный решать рутинные задачи.

«Теперь надо долго и напряжённо работать. Для этого нужна команда и, самое главное, человек способный эту команду собрать. Трамп таковым не является. А, вот, Вэнс - именно такой» - пишет Делягин в своем телеграм-канале.

Кроме того, Делягин не ждет каких-то особенных перемен в Вашингтоне в контексте российской политики с новой администрацией. «Тектонических трансформаций» не будет - но возможны точечные изменения.