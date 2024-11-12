Советники действующего президента США Джо Байдена дали ему понять, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по России чревато расширением конфликта. Отказ Вашингтона снять ограничения по ударам вглубь российской территории объяснил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

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«Полагаю, советники по национальной безопасности и представители Пентагона дали Байдену понять, что разрешение использовать против российских целей американские и британские ракеты чревато резким расширением конфликта», — сказал он.

По его словам, США знают, что если этот конфликт перейдет в ядерную плоскость, то они не останутся в стороне и ядерная война придет к ним, поэтому американский лидер должен решить, стоит ли этот шаг «национального самоубийства». Он подчеркнул, что именно поэтому Байден продолжает блокировать разрешение Украине использовать это оружие.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить главу США снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.