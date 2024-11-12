Политика Дональда Трампа в Северо-Восточной Азии в качестве следующего президента США будет направлена на максимально возможное сворачивание экономических связей с Китаем и достижение сделки с КНДР при сохранении опоры на военные связи с Токио и Сеулом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал специалист по Соединенным Штатам Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - одного из ведущих в стране исследовательских и благотворительных центров.

"Стратегия администрации уходящего президента США Джо Байдена была ориентирована на существенное ограничение экспорта в Китай стратегических материалов и технологий, в первую очередь полупроводников, - отметил эксперт. - Однако Трамп, как представляется, будет стремиться вообще отрезать Соединенные Штаты от Китая в экономическом отношении, максимально сократить оттуда товарный поток путем таможенных мер и повышенных пошлин. Это призвано вернуть из Китая промышленные мощности и рабочие места обратно в США. Речь идет об отказе от прежней модели процветания на основе глобальной взаимозависимости, поскольку Трамп хотел бы видеть США страной, живущей сама по себе. Такой подход станет проявляться и в более жесткой конкуренции с Пекином в военно-стратегической сфере".

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Трамп в рамках своей стратегии в Северо-Восточной Азии, считает эксперт, намерен добиться договоренности с КНДР.

"Он сторонник дипломатии сделок и хотел бы совершить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сделку, которая привлечет внимание всего мира, - утверждает собеседник ТАСС. - Такая попытка предпринималась и в первый срок президентских полномочий Трампа. Тогда переговоры были направлены на отказ Северной Кореи от ядерного оружия, но сделка не состоялась. В то же время, как представляется, тема договоренности с Ким Чен Ыном по-прежнему интересует Трампа".

На фоне стратегии тотальной конфронтации с Китаем или планов сделки с Пхеньяном, по мнению эксперта, "Трампу на личном уровне, возможно, не очень интересны спокойно идущие в своей колее отношения с Японией и Южной Кореей". Однако, полагает собеседник ТАСС, следующий президент США оставит это направление американской политики без изменений - в частности, для подкрепления своей возможной игры с КНДР.

"К тому же люди из будущей администрации Трампа, например военное командование, будут, скорее всего, настроены на укрепление отношений в треугольнике США - Япония - Южная Корея в качестве средства противодействия Китаю", - утверждает Цунэо Ватанабэ.

Республиканец Дональд Трамп на состоявшихся 5 ноября президентских выборах в США нанес поражение своему оппоненту - представительнице Демократической партии Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также явно сохранят большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.