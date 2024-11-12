Стало известно, кого Трамп назначит на пост руководителя минфина США

Инвестор Скотт Бессент, возможно, возглавит минфин в администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По его информации, избранный глава Белого дома рассматривает несколько кандидатур. Телеканал отмечает, что от позиции человека на этой должности будет в том числе зависеть подход США к Китаю, поэтому эксперты ждут этого назначения для оценки будущей политики республиканца.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что кандидат на пост государственного секретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем.