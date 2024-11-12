На Украине заявили о тревожных сигналах из-за желания Байдена передать пакет помощи

Планы уходящего президента США Джо Байдена успеть передать Киеву весь пакет помощи до прихода Дональда Трампа является тревожным сигналом, Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире «Радио НВ».

«Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо», — высказался парламентарий.

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«Деньги — было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро», — сказал Костенко, добавив, что в Белом доме готовятся к кардинальным изменениям в политике по Украине при новом президенте.

Ранее обозреватель издания Politico Джек Детч сообщил, что администрация Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Он подчеркнул, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Трампа на должность президента США.