В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп будет добиваться от Конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине.

«Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции», — объяснил он.

Эксперт допустил, что санкции могут быть сняты в областях, непосредственно касающихся жизни россиян. По его мнению, возможно открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов, возобновление прямых рейсов в РФ, а также отмена ограчений для банковской системы SWIFT.

Ранее Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.