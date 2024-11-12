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В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп будет добиваться от Конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России
© globallookpress.com

По его словам, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине.

«Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции», — объяснил он.

Эксперт допустил, что санкции могут быть сняты в областях, непосредственно касающихся жизни россиян. По его мнению, возможно открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов, возобновление прямых рейсов в РФ, а также отмена ограчений для банковской системы SWIFT.

Ранее Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.

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