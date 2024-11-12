В МИД Финляндии заявили, что не следует принуждать Киев к нейтралитету

Принуждение Киева к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом, ссылаясь на выступление в кулуарах Парижского форума мира министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, сообщает ТАСС.

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По ее словам, не следует навязывать Украине нейтралитет в качестве первой альтернативы, так как от этого проблемы не исчезнут.

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Валтонен подчеркнула, что следует избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут вести переговоры через голову Киева.

12 ноября сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом обсудил ситуацию на Украине.

Накануне Стубб призвал морально готовиться к росту военных расходов из-за «угрозы» со стороны России. Он пояснил, что это будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.