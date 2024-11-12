На Украине начали разбирать собственные электростанции на запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру перед зимой, сообщает WSJ.

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В материале говорится, что западные партнеры не смогли предоставить необходимые материалы вовремя из-за бюрократии. Как пишет WSJ, из-за этого на Украине начали снимать запчасти с Кураховской ТЭС.

На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

Ранее на Украине заявили о возможном продолжительном отсутствии света зимой. По словам советника кабмина Украины по энергетике Александра Харченко, если Россия нанесет удары по ядерной энергосистеме Украины, света в стране зимой может не быть по 20 часов в сутки.