Избранный американский лидер Дональд Трамп может отомстить Владимиру Зеленскому и не рассматривать его как своего партнёра во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьёй действующего президента США Джо Байдена.

Как отмечает турецкая DikGAZETE, американский политик никогда не забудет то, что ему сделала семья Байденов.

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«В украинском вопросе он примет во внимание финансовую поддержку Хантером Байденом биологических лабораторий и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве», — пишет издание.

При этом подчёркивается, что в таком случае Зеленский может сбежать в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание.

«Владимир Зеленский, быстро отправивший поздравительное послание Дональду Трампу по случаю победы на выборах, скорее всего, не сможет себя спасти», — говорится в статье.

При этом в Vox писали, что Зеленский может завоевать расположение Трампа природными ресурсами Украины.

Также украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленский начал чистку своего окружения после победы Трампа на президентских выборах в США.