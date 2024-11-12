Трамп предложил должность помощника по нацбезопасности противнику НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к члену палаты представителей Майку Уолтцу с просьбой занять пост его советника по национальной безопасности в Белом доме. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

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Как указывает газета, Уолтц является ветераном «зеленых беретов» и имеет опыт службы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

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«Конгрессмен известен как критик НАТО», — говорится в материале.

Согласно информации WSJ, советник по национальной безопасности — очень влиятельная должность, назначаемая президентом и не требующая утверждения сенатом. В обязанности этого советника входит координация работы всех ведущих органов национальной безопасности, а также информирование президента и реализация его политических решений.

В августе Уолтц обвинял Джо Байдена в том, что тот не смог помешать восстановлению террористических группировок, создающих угрозу для государства. По его словам, это касается таких организаций как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что демократы ищут способы противостоять планам Трампа.