На Украине раскрыли последствия прекращения финансовой помощи

Депутат Верховной Рады Нина Южанина предположила, какие действия предпримут власти Украины в случае прекращения ее финансирования. Об этом она высказалась в беседе с изданием «Новости.LIVE».

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Южанина раскрыла последствия отмены финансирования Запада и отметила, что в таком случае Киев урежет расходы бюджета.

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«Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — добавила она.

Ранее сообщалось что одержавшие победу на выборах в Сенат и предварительно одерживающие верх в Палате представителей Конгресса республиканцы не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине. Они также не намерены рассматривать пакеты по данной теме.