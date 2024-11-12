Оппозиционеры в Абхазии заблокировали республиканскую трассу

В Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу, также они перекрыли два моста тракторами, сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании.

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«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности», — передает агентство Апсныпресс.

Президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба ранее заявил о том, что во дворе парламента группа людей напала на депутата. Четырех из них удалось задержать. После этого их родственники и оппозиционеры пытались проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

Кроме того, представители оппозиции пытались прорвать ворота здания МВД и службы госбезопасности. Председатель службы Дмитрий Кучуберия назвал эту демонстрацию «массовыми беспорядками». Он также сообщил и о случая «физического воздействия на сотрудников СГБ».

Ранее Абхазский парламент принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, по которому компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты. Вступить в силу соглашение может путем ратифицирования в абхазском парламенте.