В Абхазии прошло экстренное заседание Совета безопасности

В связи с перекрытием абхазской оппозицией мостов на центральной автотрассе президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает ТАСС.

Бжания созвал Совет безопасности из-за блокирования оппозиционерами республиканской трассы. Во время заседания руководители силовых структур доложили президенту о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий.

11 ноября в Абхазии после задержания оппозиционеров начались акции протеста. Протестующие собираются на площади Свободы в центре столицы республики — городе Сухуме. Митингующие требуют отпустить задержанных представителей оппозиции, выступавших против ратификации «инвестиционного соглашения» с РФ. Также протестующие перекрыли Гумистинский мост на западе от Сухума.

По имеющейся информации, оппозиционеров задержали на въезде в Сухум, когда они возвращались с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

Ранее Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии.