Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на итоги встречи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны.

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В ходе встречи финская сторона также сообщила, что, хотя изначально Хельсинки ссылались на угрозу миграционного кризиса, когда в ноябре 2023 года стали вводить ограничения на пересечения границы с Россией.

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Однако сейчас в Финляндии ухудшается экономическая ситуация, поскольку после закрытия границы упал поток туристов из Петербурга и Ленобласти, который давал финансовый стимул стране. Кроме того, финны ездили в Россию за бензином.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. По мнению политика, «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо.