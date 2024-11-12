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Axios: демократы в Конгрессе США ищут способы противодействовать политике Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США изучают варианты превентивных мер с целью помешать избранному президенту Дональду Трампу свести на нет политику действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios.

В США задумались о противодействии политике Трампа
© globallookpress.com

По его данным, многие представители Демократической партии опасаются, что сохранение республиканцами по итогам прошедших 5 ноября выборов большинства в нижней палате Конгресса "позволит Трампу откатить множество успехов, достигнутых при администрации Байдена". Портал отмечает, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) "готовится к тому, чтобы возглавить противостояние Трампу".

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В свою очередь законодатель Делия Рамирес (демократ от штата Иллинойс), слова которой приводит Axios, считает, что ее однопартийцам следует перейти в режим "защиты и обороны". Член Палаты представителей от штата Калифорния Нанетт Барраган отметила, что в первую очередь демократы намерены сосредоточиться на том, как противостоять ожидаемому ужесточению миграционной политики.

Среди прочего законодатели, по данным Axios, рассматривают возможность подписания Байденом "нескольких указов с целью сохранения действующих структур" и защиты госслужащих и сотрудников Министерства юстиции США. Кроме того, они рассчитывают, что администрация Байдена до завершения срока ее полномочий примет меры для ускорения процедуры получения иммигрантами гражданства или вида на жительство в США.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса США. Судя по имеющейся информации, республиканцы также могут получить большинство в Палате представителей Конгресса. Харрис является с января 2021 года вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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