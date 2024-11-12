В США задумались о противодействии политике Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США изучают варианты превентивных мер с целью помешать избранному президенту Дональду Трампу свести на нет политику действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, многие представители Демократической партии опасаются, что сохранение республиканцами по итогам прошедших 5 ноября выборов большинства в нижней палате Конгресса "позволит Трампу откатить множество успехов, достигнутых при администрации Байдена". Портал отмечает, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) "готовится к тому, чтобы возглавить противостояние Трампу".

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В свою очередь законодатель Делия Рамирес (демократ от штата Иллинойс), слова которой приводит Axios, считает, что ее однопартийцам следует перейти в режим "защиты и обороны". Член Палаты представителей от штата Калифорния Нанетт Барраган отметила, что в первую очередь демократы намерены сосредоточиться на том, как противостоять ожидаемому ужесточению миграционной политики.

Среди прочего законодатели, по данным Axios, рассматривают возможность подписания Байденом "нескольких указов с целью сохранения действующих структур" и защиты госслужащих и сотрудников Министерства юстиции США. Кроме того, они рассчитывают, что администрация Байдена до завершения срока ее полномочий примет меры для ускорения процедуры получения иммигрантами гражданства или вида на жительство в США.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса США. Судя по имеющейся информации, республиканцы также могут получить большинство в Палате представителей Конгресса. Харрис является с января 2021 года вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.